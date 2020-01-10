محافظ النجف يعد بإتخاذ إجراءات قانونية ضد مرتكبي أعمال التخريب

2020/01/10 | 10:09 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توعد محافظ النجف الأشرف لؤي الياسري، اليوم الخميس، باتخاذ إجراءات قانونية ضد مرتكبي أعمال التخريب وحرق الإطارات وإغلاق الدوائر الحكومية.وقال الياسري في تصريح نقلته وكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع): […]

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