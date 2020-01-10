2020/01/10 | 10:12 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق أفاد مصدر مطلع، الجمعة، بإطلاق سراح الناشط محمد فاضل، بعد 3 أيام من اختطافه.وقال المصدر لـ”يس عراق”، إن “الناشط محمد فاضل، أُطلق سراحه فجر اليوم، بعد 3 أيام من اختطافه”.وانقطعت أخبار الناشط المدني محمد فاضل العبوي منذ الساعة الثامنة من مساء الثلاثاء الماضي، بعد مغادرته ساحة التحرير عائدا الى بيته […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إطلاق سراح الناشط المتظاهر محمد فاضل) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إطلاق سراح الناشط المتظاهر محمد فاضل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).