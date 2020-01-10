أصالة نصري: أنا قوية ولم أنكسر

2020/01/10 | 10:40 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

علقت الفنانة السورية أصالة نصري، على الجدل الذي أثير حول دخولها في أزمة نفسية صعبة منذ إعلانها خبر طلاقها من المخرج المصري طارق العريان.

وغرّدت أصالة في حسابها على موقع "تويتر" قائلة "كلي امتنان لمحبتكم ودفء مشاعركم وطيب كلماتكم، شكرًا لكل قلب احتواني، وأعتذر ممن بكى منكم علي أو من أجلي".

وأضافت: "وأصدقكم أنني لامخذولة ولا مكسورة ولست ضعيفة أنا قوية أتنفس بشكل طبيعي ولا يسرح خيالي لم تنطفئ في عيني الحياة، هي فقط تبدلت بعض الأماكن".

وأعلنت أصالة الاثنين الماضي، انفصالها عن زوجها العريان من خلال منشور لها عبر حسابها على موقع "إنستغرام"، بعد زواج دام أكثر من 10 أعوام.

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