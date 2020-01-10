بومبيو لعبد المهدي: سنحرص على حماية الشعبين الاميركي والعراقي

2020/01/10 | 10:40 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد وزير الخارجية الامريكي مايك بومبيو، حرص الولايات المتحدة على حماية الشعبين الاميركي والعراقي ومصالحهما.

وقال بومبيو في تغريدة على حسابه بموقع تويتر أنه اجرى اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء عادل عبد المهدي للتأكيد على حرص واشنطن على حماية الشعبين العراقي والأميركي ومصالحهما، منددا بالهجوم الإيراني على سيادة العراق واستهداف المواقع الأميركية.

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