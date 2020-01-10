شاهد.. كربلاء توضح أهداف تظاهراتها وذي قار تبدأ مبكرا لجمعة التكليف

2020/01/10 | 10:42 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق أرسل متظاهرو محافظة كربلاء، بأن تظاهراتهم في جمعة التكليف سلمية وليست ضد المرجعية مثلما روّج لها البعض ممن يريد إسقاط التظاهرة.وأظهر شريطًا مسجلًا، حديث متظاهري كربلاء من أجل دعم احتجاجاتهم وزخم الحركة الاحتجاجية في العراق للمطالبة بالحقوق المشروعة.ذي قار تستعد وخرج أهالي محافظة ذي قار، ليل أمس الخميس، […]

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