2020/01/10 | 10:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #أحمد_صبحى_منصور القاموس القرآنى : ( أولو الألباب )مقدمة 1 ـ تتزين القاهرة حتى الآن بمعمار دينى أُنشىء في العصر المملوكى ، لا يزال يحافظ على رونقه وإبداعه .و هناك الكثير من الآثار المعمارية الدينية من عصور مختلفة وفى أماكن مختلفة يعتبر عبقرية في الفن الزخرفى والهندسى .هي عبقرية في الذكاء ، ولكن لا يوجد خلفها أي تعقُّل ، لأنه إبداع في تقديس وعبادة البشر والحجر .إنعدام التعقل هذا تجده في عصرنا ، ليس ف......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#أحمد صبحى منصور - القاموس القرآنى : ( أولو الألباب )) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#أحمد صبحى منصور - القاموس القرآنى : ( أولو الألباب )) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).