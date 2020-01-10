الكونغرس يصادق على قرار يمنع الرئيس ترمب من شنّ ضربات عسكرية ضد إيران

2020/01/10 | 10:51 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

صادق مجلس النواب الأمريكي “الكونغرس” على قرار يمنع الرئيس ترمب من شنّ ضربات عسكرية ضد إيران.

ودعت رئيسة الكونغرس نانسي بيلوسي في بيان، الإدارة الأميركية خفض التصعيد مع إيران، مشيرة الى أن المجلس ما زال يبحث عن إجابات حول عملية مقتل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني في بغداد.

وأوضحت أن إدارة ترمب نفذت ضربة عسكرية في العراق دون استشارة الكونغرس وقد عرضت الأمريكيين للخطر، مضيفة أن حماية الأمريكيين هي مسؤولية الكونغرس وما جرى تصعيد من قبل الإدارة الأميركية لا يمكن قبوله بحسب البيان.

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