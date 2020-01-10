2020/01/10 | 10:51 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
يتبع.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
لاريجاني في رسالة تعزية لرئاسات العراق: المهندس أنهى عمره لصون استقلال البلاد) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
لاريجاني في رسالة تعزية لرئاسات العراق: المهندس أنهى عمره لصون استقلال البلاد
يتبع.
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.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
لاريجاني في رسالة تعزية لرئاسات العراق: المهندس أنهى عمره لصون استقلال البلاد) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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