لاريجاني في رسالة تعزية لرئاسات العراق: المهندس أنهى عمره لصون استقلال البلاد


لاريجاني في رسالة تعزية لرئاسات العراق: المهندس أنهى عمره لصون استقلال البلاد
2020/01/10 | 10:51 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

لاريجاني في رسالة تعزية لرئاسات العراق: المهندس أنهى عمره لصون استقلال البلاد

 

يتبع.

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