مسؤول اوروبي يتصل بعبد المهدي ويحذر من مخاطر الاوضاع الراهنة

2020/01/10 | 10:52 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ابلغ نائب رئيس المفوضية الاوربية جوزيف بوريل، رئيس الوزراء "المستقيل" عادي عبد المهدي، اليوم الجمعة، أن وزراء خارجية دول الاتحاد الأوربي سيعقدون اجتماعا استثنائيا لمناقشة الوضع في العراق، مشيرا الى مخاطر الاوضاع الراهنة وضرورة نزع فتيل الأزمة.





وقال مكتب عبد المهدي، في بيان إن "رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي تلقى مكالمة هاتفية من الممثل الأعلى للعلاقات الخارجية والسياسة الأمنية نائب رئيس المفوضية الاوربية جوزيف بوريل"، موضحا أنه "جرى خلال الاتصال بحث الأزمة الحالية وسبل التعاون لتحقيق التهدئة وتجنب التصعيد".





وأكد عبد المهدي، ان "التوتر الذي تعيشه المنطقة لايخدم الأمن والاستقرار، ويجب بذل اقصى الجهود لتجنيب المنطقة والعالم مخاطر الحرب"، مبينا |موقف العراق وقرار انسحاب القوات الاجنبية وجهود الحكومة لحفظ أمن واستقرار البلاد وسيادتها الوطنية".من جهته اكد المسؤول الاوربي "مخاطر الاوضاع الراهنة وضرورة نزع فتيل الأزمة"، مشيرا الى ان "وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوربي في بروكسل سيعقدون اجتماعا استثنائيا لمناقشة الوضع في العراق، ومن المرتقب ان يصدر الوزراء بيانا موحدا يؤكد على دعم وحدة وسيادة العراق".

وكان عبد المهدي، قد استقبل يوم امس الخميس، سفير الاتحاد الاوربي في العراق مارتن هوث، وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات بين العراق والاتحاد الأوربي والتشاور حول الأوضاع الراهنة في المنطقة وسبل نزع فتيل الأزمة الحالية، وموقف العراق من تواجد القوات الأجنبية.

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