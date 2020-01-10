البنك الدولي يحذر من أزمة دين عالمية جديدة وسط ارتفاع مستويات الاقتراض

2020/01/10 | 10:55 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق حذر البنك الدولي من خطر حدوث أزمة دين عالمية جديدة في ظل ارتفاع مستويات الاقتراض بأسرع وتيرة منذ سبعينيات القرن الماضي، داعيا حكومات الدول والبنوك المركزية لإدراك أن أسعار الفائدة المنخفضة تاريخيا قد لا تكون كافية لتعويض الانهيار المالي واسع النطاق.وذكر البنك الدولي، في تقريره نصف السنوي حول آفاق الاقتصاد العالمي، […]

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