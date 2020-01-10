في العراق.. أول عملية عسكرية ضد “داعش” بلا التحالف الدولي

2020/01/10 | 10:56 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد ـ الحل العراق أطلق #الجيش_العراقي، عملية عسكرية في مناطق حزام #بغداد، لتعقب خلايا تنظيم “#داعش”، وهي أول مهمة ضد التنظيم من دون مشاركة قوات #التحالف_الدولي، الذي أعلن بدوره تعليق […]

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