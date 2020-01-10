2020/01/10 | 10:56 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الاقتصاد نيوز _ بغداد

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن توقيع اتفاق تجارة المرحلة 1 مع الصين قد يجري ”بعد وقت قصير“ من 15 يناير كانون الثاني وهو التاريخ الذي أعلن الشهر الماضي أنه سيكون موعد التوقيع.

وقال ترامب في مقابلة مع وحدة لتلفزيون إيه.بي.سي في توليدو بولاية أوهايو ”سنوقع في 15 يناير كانون الثاني - أعتقد أنه سيكون 15 يناير كانون الثاني، لكن بعد وقت قصير من ذلك، لكن أعتقد 15 يناير كانون الثاني - اتفاقا كبيرا مع الصين“.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ترامب: توقيع اتفاق التجارة مع الصين ربما بعد 15 كانون الثاني بوقت قصير) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ترامب: توقيع اتفاق التجارة مع الصين ربما بعد 15 كانون الثاني بوقت قصير) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).