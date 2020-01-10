انباء عن قصف اسرائيلي على العراق

2020/01/10 | 11:00 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / أفادت قناة “الميادين” اللبنانية الجمعة، بأن مقاتلات إسرائيلية هاجمت شاحنة ادعت ان بداخلها اسلحة على الحدود العراقية السورية.وذكرت مصادر ميدانية عراقية للقناة، وقوع انفجار قوي سُمع في منطقة القائم العراقية الحدودية، بعد دقائق من تحليق قطع جوية في منطقة البوكمال السورية المحاذية.وأبلغ مسؤولو العشائر العراقية القناة، بأن الهجوم استهدف شاحنات وأشخاص.[…]

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