2020/01/10 | 11:07 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيزيدي 24 – جميل الجميل لم يكن هذا العام مثل الأعوام السابقة بالنسبة لشعوب العراق الأصلية والتي أضحت أقليات ومجموعات صغيرة تعيش في عدّة مناطق من العراق، إذ شكّلت التظاهرات العراقية التي إنطلقت مطلع شهر تشرين الأول 2019 صورة رمزية وتضامنية لدى كلّ العراق وخاصة لدى الأقليات الدينية التي تضامنت مع التظاهرات منهم “الإيزيديون …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كنائس نينوى تحتفل بعيد الدنح مع صلاوات تتمنى السلام للعراق) نشر أولاً على موقع (ايزيدي 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كنائس نينوى تحتفل بعيد الدنح مع صلاوات تتمنى السلام للعراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايزيدي 24).