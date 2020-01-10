فخرٌ جمالُ وقاسمٌ لكما العُلا

2020/01/10 | 11:07 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قصيدة تخليد لتضحية الشهداء قاسم سليماني وابو مهدي المهندس ورفاقهما الثمانية بعدما وُروا الثرى عقب تشييع مهيب منقطع النظير شهده ايران والعراق إكراما ل...

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