نجم برشلونة يتصدر لائحة طلبات مورينيو

2020/01/10 | 11:08 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

لاعبو برشلونة

كشف تقرير صحفي بريطاني، اليوم الجمعة، أن أحد لاعبي برشلونة مطلوب للانتقال بشكل عاجل إلى البريميرليج خلال الميركاتو الشتوي الجاري.

ووفقًا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فإن توتنهام يسعى بقوة للتعاقد مع البرتغالي نيلسون سيميدو، الظهير الأيمن لبرشلونة، خلال صفقة ستبلغ 31 مليون جنيه إسترليني.

ويسعى جوزيه مورينيو، مدرب السبيرز، لضم مواطنه إلى الفريق اللندني، بسبب الأزمة الدفاعية التي يعاني منها توتنهام هذا الموسم خصوصًا في مركز الظهير الأيمن.

ولا يؤدي سيرجي أورييه بشكل جيد رفقة السبيرز، بينما كيلي ووكر بيترز في طريقه للانضمام إلى كريستال بالاس على سبيل الإعارة.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن سيميدو لم يعد يشارك أساسيًا بشكل منتظم في برشلونة هذا الموسم، كما أن البارسا يريد الحصول على خدمات الظهير البرازيلي إيمرسون من ريال بيتيس.

المصـدر: كــووورة

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