تطور جديد بشأن رحيل لاعب نابولي لريال مدريد

2020/01/10 | 11:16 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

رويز مع لاعبي نابولي

كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الجمعة، عن تطور جديد بشأن الانتقال المحتمل لنجم نابولي إلى صفوف ريال مدريد.

ووفقًا لموقع “ديفنسا سنترال” الإسباني، فإن فابيان رويز لاعب نابولي سئم للغاية من الوضع في النادي الإيطالي، وهو الأمر الذي قد يعجل بانتقاله إلى ريال مدريد في الميركاتو الشتوي الجاري.

وأشار إلى أن نتائج الفريق تتراجع مع تغيير الجهاز الفني برحيل كارلو أنشيلوتي والتعاقد مع جينارو جاتوزو، مما جعل رويز يرى مستقبله خارج ملعب سان باولو.

وأوضح أن رويز رفض أي تحسين في راتبه من جانب النادي، وهذه رسالة بأنه يوضح رغبته لنابولي في الرحيل خلال الميركاتو الشتوي الجاري.

وشدد الموقع الإسباني على أن ريال مدريد سيحسم الصفقة لصالحه في يناير/كانون ثان الجاري، إذا تقدم بعرض رسمي يتراوح بين 70 و80 مليون يورو.

المصـدر: كـووورة

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