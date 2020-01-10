مواطن عراقي يفاجئ مقدم برامج أحدى الفضائيات: نحن لسنا مشاريع موت وخلقنا نعيش(فيديو)

2020/01/10 | 11:21 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق اتصل مواطن عراقي بأحد برامج قناة العهد التابع لحركة عصائب أهل الحق التي يتزعمها قيس الخزعلي، متحدثًا عن هموم الكثير من العراقيين وما دار في الشارع العراقي خلال الأيام الماضية من خشية وخوف من العقوبات الأميركية على البلد.وأوضح المواطن لمقدم البرامج، أن هناك الكثير من العراقيين، ليست مشاريع موت وتريد العيش […]

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