2020/01/10 | 11:21 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | وزير الخارجية الفرنسي: مستعدون لتقديم الخبرة الضرورية للمساعدة في التحقيق بتحطم الطائرة الأوكرانية بإيران

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