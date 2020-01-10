اسعار العملات الأجنبية والذهب والنفط عالمياً لهذا اليوم

2020/01/10 | 11:22 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

كشف المركز العراقي الاقتصادي السياسي، الجمعة (10 كانون الثاني 2020)، عن أسعار العملات الاجنبية والذهب والنفط عالمياً لهذا اليوم.

وذكر المركز، في بيان تلقته (بغداد اليوم) أن "اسعار بيع وشراء الدولار شركات الصيرفة هو 122.000 سعر بيع الدولار، وسعر شرائه 121.000".

واضاف البيان أن "السعر العالمي للـ 100 يورو = 111.10دولار، و الـ100 باوند = 130.71 دولار".

ولفت الى أن "سعر الليرة التركية العالمي هو 100 دولار لكل 588.27 ليرة تركية "، مشيراً الى أن "سعر أونصة الذهب عالمياً هو 1550.00 $".

واردف البيان، أن "سعر برميل نفط خــــــام برنــت هو 65.34 دولار، بينما سعر برميل نفط الخام الامريكــي هو 59.50 دولار".

بغداد اليوم -بغداد

أكد أمين عام أوبك، الأربعاء (08 كانون الثاني 2020)، أن إنتاج النفط مستمر في العراق ومنشآته آمنة، مبيناً أنه على ثقة بأن زعماء الشرق الأوسط يبذلون كل ما يستطيعون لإعادة الأوضاع إلى طبيعتها.

وقال أمين عام أوبك في تصريح صحفي إنه

بغداد اليوم- متابعة

أعلن وزارة الطيران المدني المصرية، الثلاثاء (07 كانون الثاني 2020)، تعليق رحلات شركة مصر للطيران المتجهة إلى العاصمة العراقية بغداد نظراً للظروف الراهنة وعدم استقرار الأوضاع الأمنية.

وقال المتحدث باسم الوزارة باسم عبد الكريم

بغداد اليوم-متابعة

أوضح مظهر محمد صالح، المستشار المالي لرئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي، حقيقة وجود حماية من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أموال العراق في منطقة الولاية القضائية الامريكية.

وقال صالح، في مقال تابعته (بغداد اليوم):

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