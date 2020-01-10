2020/01/10 | 11:24 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هيئة الطيران الإيرانية: الصندوق الأسود تضرر وقد نطلب مساعدة دولية) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هيئة الطيران الإيرانية: الصندوق الأسود تضرر وقد نطلب مساعدة دولية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).