الخطوط التركية تعلن استئناف رحلاتها إلى بغداد

2020/01/10 | 11:28 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق قررت الخطوط الجوية التركية استئناف رحلاتهما الجوية إلى بغداد وطهران، وذلك بعد توقفها الأربعاء الماضي “لأسباب أمنية”.وبحسب ما نقلت صحيفة “حرييت” فأن الرحلات من تركيا إلى العراق وإيران استأنفت في السادسة من مساء يوم امس الخميس بتوقيت جرينتش.وكانت الخطوط الجوية التركية، أعلنت الأربعاء الماضي، وقف رحلات الطيران إلى العراق وإيران، […]

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