شركة مصر للطيران تعلن أستئناف رحلاتها إلى بغداد

2020/01/10 | 11:28 - المصدر: الاقتصاد نيوز

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الاقتصاد نيوز _ بغداد

أعلنت شركة مصر للطيران،الجمعة، استئناف رحلاتها الى العاصمة بغداد اعتبارا من يوم غد السبت.

وذكرت الشركة في بيان اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، انه”بعد تقييم و متابعة الموقف الأمني ، قررت مصر للطيران استئناف رحلاتها الجوية إلى بغداد اعتباراً من يوم السبت القادم الموافق ١١ يناير على أن يتم متابعة تطورات الأوضاع الأمنية أولا بأول بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لاتخاذ ما يلزم من قرارات وذلك حفاظاً على سلامة الركاب والطائرات”.

واضافت، انها”تهيب من عملائها الكرام المسافرين على رحلات بغداد في الاتجاهين مراجعة وتعديل حجوزاتهم”.

وقد أعلنت الشركة المذكورة أعلاه بتعليق رحلاتها الى بغداد بسبب الاوضاع الامنية في العراق، عقب "عملية مطار بغداد" الدولي.

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