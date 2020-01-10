2020/01/10 | 11:34 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | رئيس منظمة الطيران المدني الإيرانية: المؤكد بالنسبة لنا أن الطائرة الأوكرانية لم تصب بصاروخ

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