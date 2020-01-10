العمل النيابية: زيادة في رواتب الرعاية الاجتماعية

2020/01/10 | 11:35 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت لجنة العمل والشؤون الاجتماعية في مجلس النواب، اليوم الجمعة، عن زيادة في رواتب المستفيدين.

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