شخصيات عراقية وسورية: نهج المقاومة مستمر مهما كلف الثمن

2020/01/10 | 11:38 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقيمت مجالس عزاء في العراق وسوريا بعد عدة دول نظمت سلسلة مجالس عزاء وفعاليات تكريما وتأبينا للشهداء قائد فيلق القدس الفريق قاسم سليماني ونائب رئيس هي...

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