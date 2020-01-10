بالصور.. توافد متظاهرو الناصرية على ساحة الحبوبي تحضيراً لتظاهرة اليوم

2020/01/10 | 11:41 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

توافد المئات من المتظاهرين في محافظة ذي قار، صباح اليوم الجمعة، الى ساحة الحبوبي الاعتصام الرئيسية وسط مدينة الناصرية، تلبية لدعوة لتنظيم تظاهرة حاشدة اليوم.

يذكر ان ناشطين ومدونين اطلقوا حملات تحشيد وتحضير لتظاهرات مليونية في ساحة التحرير وبقية الساحات موعدها اليوم، من اجل استمرار الضغط على البرلمان لاختيار رئيس الحكومة الانتقالية وفق الشروط التي وضعها المتظاهرون.

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