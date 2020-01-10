2020/01/10 | 11:41 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد كشف المركز العراقي الاقتصادي السياسي، اليوم الجمعة، عن أسعار العملات الاجنبية والذهب والنفط عالمياً لهذا اليوم.وذكر المركز، في بيان له، أن "اسعار بيع وشراء الدولار شركات الصيرفة هو 122.000 سعر بيع الدولار، وسعر شرائه 121.000".واضاف البيان أن "السعر العالمي للـ 100 يورو = 111.10دولار، و الـ100 باوند = 130.71 دولار".ولفت الى أن "سعر الليرة التركية العالمي هو 100 دولار لكل 588.27 ليرة تركية "، مشيراً الى أن "سعر أونصة الذهب عالمياً هو 1550.00 $".واردف البيان، أن "سعر برميل نفط خــــــام برنــت هو 65.34 دولار، بينما سعر برميل نفط الخام الامريكــي هو 59.50 دولار".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اسعار العملات الأجنبية والذهب والنفط عالمياً لليوم الجمعة) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اسعار العملات الأجنبية والذهب والنفط عالمياً لليوم الجمعة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).