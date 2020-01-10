الصحة تحذر من تجريف الاراضي الزراعية في بحر النجف

2020/01/10 | 11:41 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد حذرت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الجمعة، من تجريف الاراضي الزراعية والبساتين، في منطقة بحر النجف، مطالبة الجهات المختصة بحمايتها وايقاف التجاوزات التي تتعرض لها، لما تمثله هذه الظاهرة من خطر على الحياة البرية والتنوع الاحيائي في العراق.وقال مدير عام دائرة حماية وتحسين البيئة في منطقة الفرات الأوسط، كريم عسكر، في بيان، إن "فريقاً فنياً مشتركاً من مديرية بيئة النجف، ومديرية الامن الوطني، قام بجولات مكثفة الى منطقة السينية (الشواطئ) في منخفض بحر النجف لمتابعة ظاهرة التجاوزات على الاراضي الزراعية وتجريف بساتين النخيل في المحافظة، ولوحظ تجريف مساحات كبيرة من بساتين النخيل تقدر بعشرات الدونمات في القطعة 1 والقطع المجاورة لها مقاطعة 33 قرب سيطرة بحر النجف".وأكد مدير بيئة النجف، عادل محمد الجبوري، أنه "تم رصد وجود عمال واليات تقوم بتسوية ودفن الاراضي الواقعة في المنطقة، ومجاورة للمسطح المائي بأنقاض البناء وبناء اعداد كبيرة من الدور السكنية (المتجاوزة) وعدد من المدابغ المتجاوزة في المنطقة".وأضاف، أن "الوزارة تسعى الى تحسين الواقع البيئي للغابات والبساتين من خلال التنسيق مع الحكومات المحلية، ودوائر البلدية وأمانة بغداد، للمباشرة بإيقاف التجاوزات على الأراضي الزراعية وفرض الغرامات المالية والعقابية، لردع المتجاوزين من خلال تنفيذ قانون حماية وتحسين البيئة، وتفعيل دور الشرطة البيئية".وأشار البيان الى أن "المادة 17 من قانون حماية وتحسين البيئة رقم 27 لسنة 2009 تنص على منع أي نشاط من شأنه الاضرار بمساحة او نوعية الغطاء النباتي في أي منطقة يؤدي إلى التصحر، أو تشويه البيئة الطبيعية الا بعد استحصال موافقة الجهات ذات العلاقة اضافة الى قرار مجلس الوزراء المرقم 50 لسنة 2016 بخصوص الفقرة 2 التي تنص على إلزام وزارات الاعمار والاسكان والزراعة والمحافظات، باتخاذ الإجراءات الكفيلة بإيقاف تجريف البساتين والاراضي الزراعية وتحويلها الى اراضي سكنية".

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