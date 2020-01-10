العمل النيابية تعلن عن زيادة في رواتب الرعاية الاجتماعية

2020/01/10 | 11:42 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

كشفت لجنة العمل والشؤون الاجتماعية النيابية، اليوم الجمعة، عن زيادة في رواتب المستفيدين من شبكة الحماية الاجتماعية.

وقال عضو اللجنة فاضل الفتلاوي في تصريح تابعته "الغد برس"، إن "الزيادة ستكون بمقدار 105 آلاف دينار للفرد الواحد، و210 آلاف دينار للفردين، و235 الف للعائلة المكونة من ثلاثة أفراد، و420 للعوائل المكونة من 4 أفراد فما فوق".

وأكد أن "تلك الزيادة ستشمل جميع الفئات المستفيدة من رواتب وزارة العمل كشبكة الحماية الاجتماعية وذوي الإعاقة وسيتم العمل بها بعد إقرار الموازنة 2020".

وكانت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قد خاطبت في وقت سابق، الجهات المختصة لتطبيق سلم الاعانة الجديد المتضمن زيادة مبلغ الشمول بواقع ١٠٥ الاف دينار للفرد الواحد ولغاية ٤٢٠ الف دينار للإسر المتكونة من اربعة افراد فما فوق.

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