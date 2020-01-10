مصدر: طوق أمني ثلاثي يحيط ذي قار والمتظاهرين لحمايتهم

2020/01/10 | 11:42 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أفاد مصدر امني في محافظة ذي قار، اليوم الجمعة، بأن القوات الأمنية انتشرت بشكل كثيف في مداخل ومخارج مدينة الناصرية وضواحيها منذ فجر اليوم.

وذكر المصدر لـ"الغد برس"، أن "طوقا أمنيا بثلاثة خطوط عسكرية يحيط محافظة ذي قار (الطرق الخارجية) والمتظاهرين المتواجدين في ساحة الحبوبي وسط مدينة الناصرية مركز المحافظة".

وبين المصدر، أن "هذا الانتشار الكثيف جاء تحسبا لأي طارئ قد يحصل ويتم استهداف المتظاهرين فيه".

وكان العشرات توجهوا اليوم الى ساحة الحبوبي، مركز الاعتصام الرئيسي في الناصرية، تلبية لدعوة تظاهرات 10 كانون الثاني.

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