المرصد السوري يعلن حصيلة أولية لقتلى

2020/01/10 | 11:42 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هذا أحدث قصف جوي يستهدف المنطقة بعد هجمات مماثلة على فصائل مقربة من إيران داخل سوريا – صورة ارشيفية

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