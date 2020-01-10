بيان “وزارة العمل” حول ردود المواطنين المشمولين باعانة “الحماية الاجتماعية”

2020/01/10 | 12:26 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / تابعـت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ردود فعل المواطنين المشمولين باعانة الحماية الاجتماعية الذين يطالبون بزيادة مبلغ الاعانة وفق قانون الحماية الاجتماعية رقم ١١ لسنة ٢٠١٤ معتقدين – وبحسب متابعة الوزارة منشوراتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي – ان رئيس مجلس النواب الاستاذ محمد الحلبوسي هو من يحول دون تطبيق سلم الاعانة الجديد وان الوزارة […]

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