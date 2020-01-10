عادل عبدالمهدي لمسؤول أوروبي: موقفنا ثابت بشأن انسحاب القوات الأجنبية

2020/01/10 | 12:27 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث رئيس الوزراء المستقيل عادل عبدالمهدي، الجمعة، مع الممثل الأعلى للعلاقات الخارجية والسياسة الأمنية نائب رئيس المفوضية الاوربية جوزيف بوريل ، الأوضاع العامة في العراق.وذكر بيان صدر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء تلقته وكالة صدى، إنه “جرى خلال الاتصال بحث الأزمة الحالية وسبل التعاون لتحقيق التهدئة وتجنب التصعيد، حيث أكد رئيس الوزراء أن التوتر

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