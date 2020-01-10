2020/01/10 | 12:29 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صادق مجلس النواب الأميركي، على قانون يحد من قدرة الرئيس دونالد ترامب على الدخول في صراع عسكري مع إيران.تابعوا قناة وكالة صدى الاعلام على التليغرام القناة على التلكرام 👇 https://t.me/joinchat/AAAAAEOs2_TEJWJEhp-o-Q

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مجلس النواب الأميركي يصادق على قانون يحد من قدرة ترامب على الدخول في صراع عسكري وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجلس النواب الأميركي يصادق على قانون يحد من قدرة ترامب على الدخول في صراع عسكري) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجلس النواب الأميركي يصادق على قانون يحد من قدرة ترامب على الدخول في صراع عسكري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).