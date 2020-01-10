شاهد أقوى موقف لمتظاهر من احتجاجات جمعة التكليف

2020/01/10 | 12:33 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق حضر متظاهر مريض يرقد في المستشفى من أهالي ذي قار، بسرير المستشفى إلى ساحة الاحتجاج للمشاركة في جمعة التكليف.وانطلقت اليوم تظاهرات مليونية في المحافظات المنتفضة في خطوة لإعادة التظاهرات إلى طريقها من أجل ارغام القوى السياسية على تحقيق مطالب الشعب.

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