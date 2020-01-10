الاعلام الامني: عملية السلام الواعد مستمرة في البحث والتدقيق لمناطق قضاء الطارمية

2020/01/10 | 12:37 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الجمعة، أن قطعات قيادة عمليات بغداد مستمرة في عملية السلام الواعدفي قضاء الطارمية والمناطق المحيطة بها.

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