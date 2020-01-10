بالصور.. المتظاهرون يتوافدون على ساحة التظاهر الرئيسية في ميسان

2020/01/10 | 12:44 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

توافد المئات من اهالي محافظة ميسان، صباح اليوم الجمعة، الى ساحة الاعتصام الرئيسية في المحافظة، تلبية لدعوة التظاهرة المليونية لاستمرار الضغط على البرلمان لاختيار رئيس وزراء للحكومة الانتقالية.

يذكر ان ناشطين ومدونين اطلقوا حملات تحشيد وتحضير لتظاهرة مليونية في ساحة التحرير وبقية الساحات موعدها اليوم، من اجل استمرار الضغط على البرلمان لاختيار رئيس الحكومة الانتقالية وفق الشروط التي وضعها المتظاهرون.

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