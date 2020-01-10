2020/01/10 | 12:44 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اخماد حريق داخل مبنى جوازات الاعظمية في بغداد) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اخماد حريق داخل مبنى جوازات الاعظمية في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).