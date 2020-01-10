2020/01/10 | 12:47 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | زاده: التحقيق في سقوط الطائرة قد يستغرق وقتا طويلا ربما سنة أو سنتين

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