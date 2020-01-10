2020/01/10 | 12:55 - المصدر: بغداد اليوم

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عبد المهدي لوزير الخارجية الأمريكي: قوات أمريكية تدخل العراق ومسيرات تطير في سمائه بدون إذن الحكومة

يتبع.



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بغداد اليوم

بغداد اليوم

بغداد اليوم- النجف

حصلت (بغداد اليوم)، الجمعة (10 كانون الثاني 2020)، على النص الكامل لبيان المرجع الديني الأعلى في النجف، السيد علي السيستاني، والذي تلاه ممثل المرجعية في كربلاء، السيد احمد الصافي.

وتؤكد أسرة (بغداد اليوم)، أنها تنشر النص الكا

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