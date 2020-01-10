اهم ما جاء في خطبة المرجعية الدينية ليوم 10/1/2020

2020/01/10 | 12:59 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المرجعية الدينية: 1- تدعو بعض الاطراف للتخلي عن المنفعة الشخصية وتغليب المصالح العامة عليها 2-شعور الجميع بالمسؤولية الوطنية وترجمتها الى مواقف مؤثرة في وضع حل للازمة للاستجابة لمتطلبات الاصلاح وفق […]

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