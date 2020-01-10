المستقلة تنشر خطبة المرجعية الدينية في النجف

2020/01/10 | 13:03 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تنشر “المستقلة” نص الخطبة التي ألقاها ممثل المرجعية الدينية السيد أحمد الصافي في يوم الجمعة المصادف (14/جمادى الأولى/1441هـ)الموافق (10/1/2020) أيّها الأخوة والأخوات نقرأ عليكم نص ما وردنا من مكتب سماحة السيد (دام ظلّه) في النجف الأشرف: بسم الله الرحمن الرحيم في أوقات المحن والشدائد تمسّ الحاجة الى التعاون والتكاتف، ولا يتحقق ذلك الاّ مع استعداد […]

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