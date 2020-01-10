ترامب: لدي شعور فظيع بشأن الطائرة الأوكرانية

2020/01/10 | 13:03 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، إن لديه شعور “فظيع” بشأن الطائرة الأوكرانية المنكوبة في إيران.وأشار ترامب في تصريحات للصحفيين نقلتها وكالة “رويترز” إلى أن تحطم الطائرة الأوكرانية المميت ربما كان ناجما عن خطأ.وتابع بقوله “لدي شعور فظيع بشأن الطائرة التي سقطت في إيران، لكني لا أستطيع تقديم أدلة حاليا”.واستمر […]

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