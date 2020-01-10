وكالة صدى تنشر نص بيان المرجع السيستاني اليوم الجمعة

2020/01/10 | 13:04 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تنشر وكالة صدى الاعلام نص بيان المرجع الديني الاعلى السيد علي السيستاني الذي القي في خطبة صلاة الجمعة اليوم العاشر من كانون الثاني 2014.وجاء في نص البيان:نص الخطبة الثانية التي ألقاها ممثل المرجعية الدينية العليا فضيلة العلاّمة السيد أحمد الصافي في يوم الجمعة(14/جمادى الأولى/1441هـ)الموافق (10/1/2020) أيّها الأخوة والأخوات نقرأ عليكم نص ما وردنا من

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