2020/01/10 | 13:04 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عبد المهدي لبومبيو: قوات وطائرات امريكية تدخل وتحلق بدون أذن الحكومة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الفرات نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/01/10 | 13:04.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الفرات نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عبد المهدي لبومبيو: قوات وطائرات امريكية تدخل وتحلق بدون أذن الحكومة) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عبد المهدي لبومبيو: قوات وطائرات امريكية تدخل وتحلق بدون أذن الحكومة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).