2020/01/10 | 13:07 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المرجعية تدعو الى الاصلاح وفق الخارطة التي تحدثت عنها لانهاء الازمة.

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