واع تنشر نص خطبة المرجعية العليا

2020/01/10 | 13:08 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تنشر وكالة الأنباء العراقية (واع) نص خطبة المرجعية الدينية العليا خلال خطبة الجمعة .

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