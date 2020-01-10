المرجعية: لا تضيعوا الفرصة وتخسروا العراق

2020/01/10 | 13:11 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألقى ممثل المرجعية الدينية العليا في النجف الأشرف السيد أحمد الصافي اليوم الجمعة خطبة الجمعة، حذر خلالها من استحكام الازمة وخسارة البلد نتيجة الصراع...

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