2020/01/10 | 13:15 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني – صورة ارشيفية

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مسرور بارزاني مهنئاً بعيد "قولتاس": الكاكائيون مكون أصيل من أمتنا) نشر أولاً على موقع (كردستان 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مسرور بارزاني مهنئاً بعيد "قولتاس": الكاكائيون مكون أصيل من أمتنا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كردستان 24).